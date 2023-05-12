Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уронила на пол и била кулаками: в Павлодаре мать убила новорожденного ребенка

Уронила на пол и била кулаками: в Павлодаре мать убила новорожденного ребенка Фото: pixabay
В Павлодаре женщина уронила новорожденного ребенка и ударила кулаком несколько раз, после чего младенец скончался, сообщает Zakon.kz.

11 мая состоялся суд над матерью ребенка. 

"28 октября 2022 года женщина находилась у себя дома, желая успокоить своего новорожденного ребенка, уронила его на пол, после чего умышленно, на почве злости, нанесла последнему два удара кулаком в область лба и задней части головы тем самым причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, соответствующее причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть новорожденного", – говорится в сообщении. 

Женщина вину не признала и просила не лишать свободы.

Ее осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Акмолинской области мать сожгла тело ребенка в печи после выкидыша.

Читайте также

11-летняя девочка утонула в Туркестанской области

Передай вину другому: проверят ли состояние домов в Актау после обрушения козырька

Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Казахстан ОСИ Сенат
Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления