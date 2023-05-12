Уронила на пол и била кулаками: в Павлодаре мать убила новорожденного ребенка

Фото: pixabay

В Павлодаре женщина уронила новорожденного ребенка и ударила кулаком несколько раз, после чего младенец скончался, сообщает Zakon.kz.

11 мая состоялся суд над матерью ребенка. "28 октября 2022 года женщина находилась у себя дома, желая успокоить своего новорожденного ребенка, уронила его на пол, после чего умышленно, на почве злости, нанесла последнему два удара кулаком в область лба и задней части головы тем самым причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, соответствующее причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть новорожденного", – говорится в сообщении. Женщина вину не признала и просила не лишать свободы.

Ее осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил. Ранее в Акмолинской области мать сожгла тело ребенка в печи после выкидыша. Читайте также 11-летняя девочка утонула в Туркестанской области Передай вину другому: проверят ли состояние домов в Актау после обрушения козырька

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