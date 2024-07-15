Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело новорожденного ребенка нашли во время сортировки мусора в Алматы

Тело новорожденного ребенка нашли во время сортировки мусора в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 13:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы нашли мертвого новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале "Криминальный Казахстан", 14 июля на заводе ТОО "Green Recycle" во время сортировки мусора работники предприятия на конвейерной линии нашли тело мальчика, завернутое в мусорный пакет.

В пресс-службе ДП Алматы факт подтвердили.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы", – сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.

В мае 2024 года в Шымкенте нашли тело недоношенного младенца в коробке.

Читайте также

Нападение на мотоциклистов в Алматинской области
Вооруженные мужчины напали на мотоциклистов в горах Алматинской области
Землетрясение произошло приграничном районе Казахстана и России
Землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России
ДТП
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск погибла женщина
Ирина Капитанова
ДП Алматы Алматы 2024 год Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: