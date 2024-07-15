Тело новорожденного ребенка нашли во время сортировки мусора в Алматы

В Алматы нашли мертвого новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале "Криминальный Казахстан", 14 июля на заводе ТОО "Green Recycle" во время сортировки мусора работники предприятия на конвейерной линии нашли тело мальчика, завернутое в мусорный пакет.

В пресс-службе ДП Алматы факт подтвердили.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы", – сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.

В мае 2024 года в Шымкенте нашли тело недоношенного младенца в коробке.