12 мая во всех школах Казахстана пройдут антитеррористические учения

Сегодня, 12 мая, Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана во всех школах страны будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в них примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования.

"В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок". Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова

Учения проводятся только в профилактических целях.

Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности с соблюдением надлежащей безопасности.

"Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно", – заключили в ведомстве.

В конце 2022 года сообщалось, что в Казахстане планируют строить "комфортные школы".