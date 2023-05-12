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12 мая во всех школах Казахстана пройдут антитеррористические учения

12 мая во всех школах Казахстана пройдут антитеррористические учения Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 мая, Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана во всех школах страны будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в них примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования.

"В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок". Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова

Учения проводятся только в профилактических целях.

Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности с соблюдением надлежащей безопасности.

"Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно", – заключили в ведомстве.

В конце 2022 года сообщалось, что в Казахстане планируют строить "комфортные школы".

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