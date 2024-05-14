Антитеррористические учения пройдут в двух областях Казахстана

Антитеррористические учения пройдут в Абайской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 мая сообщил Антитеррористический центр РК.

"15 мая 2024 года в селе Аксуат Аксуатского района проводится антитеррористическое учение. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15 мая Таласским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Каратау Таласского района Жамбылской области проведут учения "Каратау – Антитеррор-2024".

"В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта. Призываем жителей села Аксуат Аксуатского района с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов", – указывается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 24 апреля с 15:00 до 18:00 в поселке Т. Жургенова Актюбинской области провели плановые антитеррористические учения.