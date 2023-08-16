Почти тонну наркотиков пытались ввезти в Казахстан контрабандой

На брифинге в СЦК первый заместитель начальника Департамента пограничного контроля Погранслужбы КНБ РК полковник Гани Агадилов сообщил, что с начала года пограничники предотвратили перемещение через границу свыше 940 кг наркотиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал Гани Агадилов, в текущем году пограничники не допустили перевозку через казахстанскую границу более чем 940 кг тяжелых наркотических средств, таких как героин, смола каннабиса и так называемый "афганский чарс".

"В особо крупных объемах наркотики задерживали в пунктах пропуска Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей. По всем фактам контрабанды наркотиков возбудили уголовные дела. Динамика по сравнению с прошлым годом показывает увеличение. Это в основном наркотики, которые следуют с южного направления". Гани Агадилов

Спикер добавил, что за перевозку наркотических средств задержали 230 человек.

"В основном это наркозависимые лица, которые пытались перевезти мелкие партии наркотиков. Было три крупных факта задержания на пунктах пропуска Туркестанской области со стороны Узбекистана, Жамбылской области – со стороны Кыргызстана". Гани Агадилов

Представитель Погранслужбы указал, что из общего количества наркотиков свыше 800 кг пытались ввезти в Казахстан, а остальной объем – это попытки провезти запрещенные вещества через Казахстан в другие страны.

В марте этого года правительство Казахстана своим постановлением внесло изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК.