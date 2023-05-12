Банковский кризис: чем чревато дальнейшее крушение банков США

При каких условиях банковский кризис в США будет разрастаться и смогут ли казахстанские банки выстоять в кризис, мнениями об этом c Zakon.kz поделились эксперты финрынка.

Крах First Republic Bank и его приобретение JPMorgan Chase банка повлекли за собой обрушение акций нескольких других региональных банков, в частности, PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp. Среди инвесторов продолжают распространяться панические настроения. По оценкам экспертов, все больше региональных банков США рискуют столкнуться с проблемами из-за высоких процентных ставок, что может нанести ущерб американской и мировой экономике. На это накладываются тревожные новости американского минфина о возможном дефолте в июне.

Кризис продолжается

То, что сейчас происходит в банках США, можно определенно назвать банковским кризисом, точнее, кризисом доверия к банковской системе в данном случае, говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

"Он был вызван растущими процентными ставками, падением фондового рынка и в принципе грядущей рецессией. Так или иначе она будет. Вопрос только в масштабах. Она может быть неглубокая и непродолжительная или, наоборот, в зависимости от того, как на это отреагируют правительства и какие меры будут приниматься". Арман Бейсембаев

Высокие процентные ставки, плюс сжатие ликвидности достаточно хорошо показали, что с 2009 года банковская система настолько привыкла к бесплатной и неограниченной ликвидности, что без этого банки практически не могут существовать и буквально не способны выжить, говорит аналитик. Поэтому любое повышение базовой ставки вызывает большие проблемы в банках.

"Прежние методы и инструменты поддержки банковской системы больше не работают. Это значит, что вы не можете печатать деньги без риска разгона инфляции, это уже вызывает проблемы. При этом вы также не можете держать процентную ставку около нуля, потому что у вас высокая инфляция и на это надо как-то реагировать, в частности, монетарными способами", – поясняет Арман Бейсембаев.

Главный вопрос – предыдущие крушения были последними или проблемы продолжатся и дальше?

По мнению аналитика, доподлинно неизвестно, что происходит в американской экономике. Однако потенциально, по оценкам самих же американских экспертов, финансистов и экономистов в зоне риска находятся около 300 банков.

"Потенциально эти 300 банков примерно масштаба Silicon Valley или First Republic. Это региональные банки, которые преимущественно занимаются местным кредитованием малого и среднего бизнеса. Если такие банки начнет выбивать из экономики и они начнут складываться по принципу домино, тогда это автоматом перекинется на экономику. Ведь всех в любом случае не спасешь, потому что на всех денег не хватит". Арман Бейсембаев

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорит, что пока еще власти США достаточно успешно справляются с банковским кризисом и им удается избежать распространения проблем на всю отрасль. Он отметил, что в отличие от мирового финансового кризиса 2008 года американские банки чувствуют себя гораздо лучше. Последние десятилетия, за исключением времени пандемии, были для них очень прибыльными, и крупнейшие банки получали большую прибыль и сформировали значительные резервы капитала.

Начальник Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Бауыржан Тулепов считает, что у текущего банковского кризиса в США есть несколько отличительных особенностей, при этом его некорректно сравнивать с падением банков в начале двухтысячных.

"С кризиса 2007-2008 годов в США были значительно усилены регуляторный контроль и международные стандарты составления отчетности, в первую очередь, по отражению убытков по финансовым инструментам. Поэтому текущие заявления регуляторов о достаточной устойчивости банковского сектора можно рассматривать как достоверные и не утрированные". Бауыржан Тулепов

Он также отметил, что кризис 2023 года связан с рыночной переоценкой ценных бумаг в результате агрессивного повышения ставки ФРС, которое началось в 2022 году. Аналитик напомнил, что за 10 заседаний Федрезерв поднял ставку буквально с 0 до 5,25%, создав условия для отрицательной переоценки даже по сверхустойчивым активам – гособлигациям США и облигациям с высоким кредитным рейтингом.

Бауыржан Тулепов считает, что важно отделить проблему финустойчивости банков от падения стоимости их акций, которые имеют разные причины. В текущем кризисе правительство и регуляторы США четко обозначали, что готовы помогать вкладчикам, но не готовы содействовать миноритарным акционерам банков. В результате последние столкнулись с сильными потерями, что вызвало их бегство из акций мелких и средних банков

"К примеру, по последнему кейсу национализации First Republic Bank с последующей передачей активов банка JPMorgan по акциям просто остановили торги, и это несмотря на существенное падение их рыночной стоимости. Как следствие, на следующий день акционеры стали перестраховываться и распродавать акции остальных небольших банков, вызвав падение их акций на 10-30%", – рассказал Бауыржан Тулепов.

Вероятные последствия для казахстанских банков

По мнению экспертов, если кризис все же продолжит усиливаться, проблемы в американском финансовом секторе на себе ощутит весь мир. Банковский кризис при развитии перейдет на биржевые площадки, среди инвесторов начнется паника, за которой последует обвал рынков и ценных бумаг.

Арман Бейсембаев говорит, что поскольку мировые фондовые рынки тесно интегрированы между собой, то обвал по цепочке начнет происходить везде, в том числе и в Казахстане.

Выжить в случае масштабного кризиса смогут банки, имеющие хорошую подушку безопасности, диверсифицированный портфель и достаточную прибыль. В Казахстане такие банки есть, и для них возможный кризис не будет представлять большой опасности, уверен Арман Бейсембаев. Но вот небольшие банки, по его мнению, может постигнуть судьба обанкротившихся американских финиститутов.

Мурат Кастаев в свою очередь предполагает, что возникновение новых проблем у банков США и новых банкротств повлечет за собой убытки других банков и распространение кризиса на всю мировую банковскую систему, включая казахстанскую.

"Так как экономика Казахстана – это маленькая в глобальных масштабах, открытая и зависящая от экспорта сырья экономика, то и мировые проблемы быстро становятся проблемами нашей страны. Помимо этого, глобальные проблемы в банковской сфере повышают риски инвестиций в БВУ, их ценные бумаги дешевеют, мультипликаторы стоимости снижаются и соответственно, дешевеют и акции казахстанских банков". Мурат Кастаев

Вместе с тем в данный момент локальные банки стали гораздо прибыльнее и устойчивее. Лидеры сферы зарабатывают не только на кредитовании, а создают полноценные экосистемы, где получают доход от платежей, электронной коммерции, страхования и инвестиций. Поэтому крупнейшие казахстанские банки довольно устойчивы и чувствуют себя хорошо.

"Проблемы у небольших банков могут возникать, но это нормальный процесс и продолжение тренда на консолидацию банковского сектора, уменьшение их количества и укрупнение остающихся банков", – отметил Мурат Кастаев.

Умеренный позитив

При завершении цикла повышения ставок ФРС дальнейшее распространение банковского кризиса может не произойти, считает Мурат Кастаев. Следовательно, проблемы у банков, связанные с ростом процентной ставки, тоже должны подойти к пику, и постепенно давление этого фактора пойдет на спад. Напомним, на последнем заседании ФРС не звучало уверенных заявлений о дальнейшем повышении.

Бауыржан Тулепов в свою очередь добавил, что в целом вкладчики пострадавших в марте американских банков – Signature, Silvergate – в большей массе остались в банковском секторе США, просто переоткрыв вклады в крупных банках.

"Это подчеркивает, что американский потребитель отнесся к проблеме не как к системной. Это же обстоятельство объясняет тот факт, что банковский кризис в США особо не вышел за пределы страны и не проник в Казахстан. За исключением кейса Credit Suisse, который считался очень проблемным и без внешних факторов. По Казахстану все прекрасно понимают, что у наших банков кардинально другой круг проблем – это избыточная ликвидность, дефицит проектов для вложения, не очень высокие показатели диверсификации. Это в сравнении с банковским кризисом в США для нас выступило преимуществами". Бауыржан Тулепов

Таким образом, по мнению эксперта, можно рассчитывать, что ситуация в скором времени нормализуется, при условии, что ФРС не продолжит цикл повышения базовой ставки. А по казахстанским банкам траектория роста, начатая еще в прошлом году, сохраняется.

В заключение отметим, что несмотря на борьбу с последствиями банкротства нескольких банков, прибыль банковского сектора США достигла рекордно высокого уровня примерно в 80 млрд долларов в первом квартале 2023 года, что на 33% выше, чем год назад.

По данным Financial Times, около половины увеличения совокупной прибыли отрасли произошло за счет единовременной прибыли, зарегистрированной компаниями First Citizens и Flagstar, которые купили активы Silicon Valley Bank и Signature Bank. Скачок прибыли показал, что банки США в целом выиграли от повышения процентных ставок, низкого уровня дефолтов по кредитам, несмотря на нервозность среди вкладчиков и инвесторов.