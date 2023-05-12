В Казахстане планируют урегулировать законодательство по недропользованию

Подготовлен Консультативный документ регуляторной политики проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и развития промышленности в целях улучшения инвестиционного климата", сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что в настоящее время законодательство содержит ряд избыточных норм административного и процедурного характера, связанных с возможностью получения и осуществления прав недропользования.

"Данные нормы возникли в том числе в силу отсутствия или недостаточного уровня работы информационных систем по организации доступа к недрам и регулирования деятельности недропользователей для инвестирования в геологоразведку и добычу полезных ископаемых в соответствии с международным опытом на конкурентных, транспарантных и защищенных началах. В виду намеченного ввода в эксплуатацию комплексной информационной системы недропользования на портале minerals.gov.kz вышеупомянутые нормы требуют оптимизации", - говорится в документе.

Также указывается, что отсутствие заинтересованности у компаний, добывающих, обогащающих и перерабатывающих добытое минеральное сырье, приводит к большим объемам экспорта сырьевых товаров низкого уровня передела.

Согласно статистике, ежегодное производство алюминия составляет 264 тыс. тонн, при внутренней потребности 73 тыс. тонн, потребление отечественного сырья составляет 31 тыс. тонн, остальные 88% (233 тыс. тонн) уходит на экспорт.

Производство меди 481 тыс. тонн, внутреннее потребление 7 тыс. тонн при потребности 38 тыс. тонн, остальные 98,5% (472 тыс. тонн) также экспортируются.

Производство свинца 131 тыс. тонн, потребность в сырье составляет 30 тыс. тонн, фактическое потребление 20 тыс. тонн, 85% (111 тыс. тонн) уходит на экспорт.

Кроме того, говорится, что не все процедуры государственного регулирования и требования к бизнесу приведены в соответствие с Предпринимательским Кодексом РК в части соблюдения условий осуществления регулирования предпринимательской деятельности.

Для решения существующих проблем предлагается в новом законе установить обязательства недропользователей по обеспечению сырьем предприятий обрабатывающей промышленности, заключению договоров, направленных на развитие промышленности и разработке и утверждению программ развития внутристрановой ценности.

Также планируется исключить излишние, устаревшие и другие регуляторные требования, которые создают неоправданное административное давление на бизнес.

В целом, предусматривается провести ревизию законодательства на предмет выявления пробелов правового регулирования, коллизий и противоречий, конкуренции норм права. По итогам этого будут выработаны конкретные рекомендации в проект закона. С последующей автоматизаций оказания государственных услуг.

Также по данному направлению будут:

предусмотрены поправки в Кодекс о недрах, институционально закрепляющие правовую природу пользования недрами и их ресурсами (извлечение полезных ископаемых и пользование пространством недр) на три категории с установленными ограничениями в зависимости от целей: научной, социально-культурной, хозяйственно-потребительской, государственной и коммерческой;

уточнены положения, регулирующие порядок и случаи выдачи разрешений на переход права недропользование и объектов, связанных с правом недропользования;

планируется уточнить положения Кодекса о недрах в части порядка функционирования механизма обеспечения ликвидации последствий операций по недропользованию, предусмотрев возможность замены и отклонения обеспечений по ликвидации, а на подзаконном уровне порядок предоставления, замены и отклонения обеспечений ликвидации, а также осуществления по ним взысканий и дальнейшего финансирования мероприятий по ликвидации;

рассмотрена целесообразность предоставления возможности составления недропользователем одного единого проектного документа на участки в определенных случаях;

рассмотрена целесообразность запрета опытно-промышленной добычи по лицензии на разведку ТПИ и возможность ее осуществления по лицензии на добычу;

будут усовершенствованы требования Кодекса о недрах касательно предоставления документов, подтверждающих наличие технических, профессиональных и финансовых возможностей у лица, претендующего на проведение операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых. В этой связи, не исключая, но уточняя требования по подтверждению финансовых возможностей заявителя, в целях исключения малоэффективных требований по подтверждению финансовых возможностей, излишних и неразумных барьеров, в том числе для иностранных инвестиций, необходимо уточнить отдельные процедурные вопросы, связанные с подачей заявления, сбором необходимых документов и т.д.

Также необходимо усилить гарантии перехода на добычу по лицензии на разведку. В целях повышения инвестиционной привлекательности разведки и снижения коррупционных рисков, предлагается исключить данное требование в отношении заявителей, которые подают заявление на получение лицензии на добычу по исключительному праву по результатам разведки;

предусматриваются поправки в статью 80 Кодекса о недрах, ясно уточняющие пресекательный характер срока давности требовать привлечения к ответственности или в одностороннем порядке прекращать право недропользования по результатам мониторинга;

совершенствование режима первой заявки в целях обеспечения исключительности прав на территорию между разными лицами в горнодобывающей сфере;

предусматриваются поправки в Кодекс о недрах по сосредоточению старательства только в отношении драгоценных металлов и камней из россыпей, а также другие нормы по совершенствованию регулирования данного института.

Предлагается обеспечить полноценное детальное регулирование процедур и исключить непрозрачные коррупциогенные требования.

Как считают разработчики документа, поправки позволят устранить существующие пробелы в законодательном регулировании перехода права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, обеспечить соблюдение интересов прав инвесторов, кредиторов, залогодержателей, совместных обладателей прав недропользования, интересов государства в рамках института национальной безопасности, в том числе исключив избыточное применение юридических фикций, создающих коллизий с другими отраслями права.

Как ожидается, разработка и утверждение предложений по улучшению законодательства в области недропользования к 2025 году улучшит позицию РК в рейтинге Инвестиционной привлекательности Института Фрейзера. Так, в 2030 году Казахстан поднимется на 50 место в рейтинге инвестиционной привлекательности.

В документе указывается, что согласно Индексу инвестиционной привлекательности Казахстан занял по итогам 2021 года 56 место из 84 стран, но при этом в исследовании отмечается, что отрицательные моменты в правовой системе (около 77% негативных оценок), в налогом и трудовом законодательстве, а также в геологической базе данных (все три по 67% отрицательных оценок). При этом в исследовании отражено, что длительный процесс получения разрешений в стране и ее нестабильный налоговый режим вызывают серьезные опасения у инвесторов.

Проект закона планируется внести на обсуждение в Мажилис в декабре 2023 года.

Проект закона будет состоять из двух статей:

Статья 1 будет предусматривать изменения и дополнения в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", Предпринимательский кодекс РК, Экологический кодекс РК, Земельный кодекс РК, Водный кодекс РК, законы РК "О промышленной политике", "О естественных монополиях", "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и другие законодательные акты.

Статья 2 будет предусматривать заключительные и переходные положения проекта закона.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 июня.