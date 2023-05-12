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Украшения, земли, валюта: как используют возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы

Украшения, земли, валюта: как используют возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы Фото: unsplash, pexels
Официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Алипбек Зейн в кулуарах Генпрокуратуры 12 мая рассказал, на что направят возвращенные в Казахстан незаконно выведенные ранее активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам работы комиссии на сегодняшний день в страну возвращены активы на 760 млрд тенге.

"Это результат работы комиссии за 7-8 месяцев, и эти цифры обязательно будут увеличиваться. Эта сумма возвращается в виде имущества, активов и валюты. В результате работы комиссии были возвращены активы на сумму 760 млрд тенге. Активы были возвращены из Лихтенштейна, Австрии, Гонконга и ОАЭ", – уточнил Алипбек Зейн.

Так, по его словам, возвращены дорогие украшения на десятки миллионов долларов, связанные с делом Кайрата Сатыбалды.

Также фигуранты уголовных дел добровольно вернули государству 172 млрд тенге.

"Возвращенные активы направляются в разные секторы страны. Например, по делу об уклонении от уплаты налогов наша комиссия вернула 100 млрд тенге, которые пойдут на собственный счет налоговых органов. Кроме того, возвращено 460 тыс. га незаконно приобретенных, неиспользуемых земель. Это также будет возвращено в собственность государства в пользу сельчан. Обсуждается, куда направить другое конфискованное имущество", – резюмировал Алипбек Зейн.   

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что государству возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.

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