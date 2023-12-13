Жамаубаев рассказал, как возвращают ранее незаконно выведенные из Казахстана активы

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 13 декабря 2023 года рассказал, как возвращают ранее незаконно выведенные из Казахстана активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что закон по возврату незаконно приобретенных или выведенных активов принят.

"Закон сейчас работает, комиссия несколько раз заседала, есть две опции возврата капитала – добровольный и принудительный. При этом то лицо, которое потенциально может попасть в реестр, может прийти в комиссию и добровольно вернуть активы. Какие у него есть возможности? Во-первых, он может выбрать какой-то важный социально-экономический проект в регионах, моногородах и финансировать. Эта опция предусмотрена законом. Либо он может частично принести деньгами и сказать: "Столько-то вернул, из страны вывел, находятся на таких-то счетах либо кубышке, вот возвращаю". Для этого у нас открыт специальный счет. Третья опция – он может вернуть имуществом, либо акциями, облигациями, ценными бумагами. Мы для этого создали специальную компанию, которая будет управлять", – отметил министр.

Все эти опции, напомнил глава Минфина, предусмотрены законом и дело непосредственно за этим лицом.

"Он должен принять соответствующее решение. Не исключается (строительство жилья – Прим. ред.)", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Он подчеркнул, что добровольно имуществом, акциями, облигациями, зданиями, сооружениями, деньгами возвращено около 1 трлн тенге.

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