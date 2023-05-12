Страны СНГ будут обмениваться информацией по радиационной обстановке

Минэкологии и природных ресурсов подготовило проект Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, сообщает Zakon.kz.

Целями соглашения являются:

организация взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов сторон по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств – участников; предоставление и получение данных и информации о состоянии радиационной обстановки и ее изменении на территориях государств – участников; обмен данными мониторинга радиационной обстановки при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территории государств – участников соглашения, в том числе с территорий третьих государств.

При этом действие соглашения распространяется на данные, получаемые государственными (национальными) системами мониторинга радиационной обстановки. И не распространяется на данные мониторинга радиационной обстановки, поступающие с промышленных площадок объектов использования атомной энергии.

Предусматривается, что при осуществлении информационного взаимодействия и обмена данными мониторинга радиационной обстановки уполномоченные органы обеспечивают:

регулярный обмен данными мониторинга радиационной обстановки;

достоверность передаваемой информации;

при необходимости оперативное внесение в ранее переданную информацию поправок и уточнений;

своевременность взаимного предупреждения о невозможности передачи информации (официальных запросов) в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств;

использование полученной информации исключительно в целях соглашения.

При этом эксплуатацию технических и программных средств, необходимых для организации информационного взаимодействия уполномоченные органы обеспечивают самостоятельно, предусмотрев их защиту от несанкционированного доступа или утечки информации.

Уполномоченными органами сторон совместно разрабатывается единый порядок обмена данными мониторинга радиационной обстановки, который утверждается решением Комиссии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.