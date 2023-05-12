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В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос

В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос Фото: скриншот видео
В столице начаты работы по демонтажу вывесок и наружной рекламы, не соответствующих дизайн-коду, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками. Яркие вывески и рекламные баннеры создают хаос и нарушают визуальный облик города.

"Цель города – привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум", – говорится в сообщении. 


Предпринимателей просят привести в порядок наружную рекламу в соответствии с утвержденным дизайн-кодом.

Ранее в Алматы мурал со снежным барсом, который был изображен на доме по ул. Жибек жолы, заменили на рекламный. Горожан это возмутило, а власти пояснили, что замена мурала была согласована.

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Анастасия Стативкина
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