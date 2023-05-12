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Как работать на даче с пользой для здоровья

Как работать на даче с пользой для здоровья Фото: pixabay
Многие с приходом тепла выезжают на дачу, где больше работают, чем отдыхают. Российский врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев рассказал, как превратить дачные хлопоты в лечебную физкультуру, сообщает Zakon.kz.

Специалист отмечает, что первый выезд на дачу обычно предполагает вскапывание огорода, обрезку деревьев, высадку рассады в открытый грунт, то есть тяжелую физическую работу, которая имеет мало общего с фитнесом.

"Задача дачной гимнастики перед выходом на грядки – подготовить тело к непривычной нагрузке, а после работы растянуть мышцы и суставы, чтобы снять напряжение и восстановиться после ударных нагрузок".Алексей Калинчев

Также, как отмечено в публикации "Аргументы и факты", важно помнить о правильной технике выполнения дачных работ – это позволит снизить нагрузку и минимизировать риск перенапряжения.

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