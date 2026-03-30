#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Советы

Названо безопасное для здоровья количество яиц

яйца, яичница, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:01
Российский врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о безопасном для здоровья количестве яиц в рационе, сообщает Zakon.kz.

Нормой для большинства здоровых людей, как пояснила специалист в беседе с РИА Новости 29 марта 2026 года, считается одно яйцо в день.

"Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда", – заявила Маргарита Белоусова.

Тем не менее, как отметила врач, существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее – у них показатели холестерина могут заметно повышаться.

Кроме того, по словам Маргариты Белоусовой, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным "плохим" холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ребенку с семи месяцев до года, как предупредила специалист, рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года.

"Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, – это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например, с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, – совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска", – добавила Маргарита Белоусова.

Также она обратила внимание на то, что яйца, которые входят в состав других блюд – выпечки, салатов, соусов или пасты, тоже считаются. Для организма нет принципиальной разницы, было ли яйцо сварено отдельно или использовано как ингредиент.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта

Ранее нутрициолог раскрыла способ сделать пшенку вкуснее еще до варки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: