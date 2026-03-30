Названо безопасное для здоровья количество яиц

Российский врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о безопасном для здоровья количестве яиц в рационе, сообщает Zakon.kz.

Нормой для большинства здоровых людей, как пояснила специалист в беседе с РИА Новости 29 марта 2026 года, считается одно яйцо в день.

"Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда", – заявила Маргарита Белоусова.

Тем не менее, как отметила врач, существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее – у них показатели холестерина могут заметно повышаться.

Кроме того, по словам Маргариты Белоусовой, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным "плохим" холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ребенку с семи месяцев до года, как предупредила специалист, рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года.

"Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, – это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например, с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, – совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска", – добавила Маргарита Белоусова.

Также она обратила внимание на то, что яйца, которые входят в состав других блюд – выпечки, салатов, соусов или пасты, тоже считаются. Для организма нет принципиальной разницы, было ли яйцо сварено отдельно или использовано как ингредиент.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

