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Массовое отравление детей в Карагандинской области: в Минздраве ждут результаты экспертиз

Массовое отравление детей в Карагандинской области: в Минздраве ждут результаты экспертиз Фото: pxhere
Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября прокомментировала случай массового отравления в Центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда будут известны результаты расследования и общественность узнает, отчего погибли двое детей.

"Занимались правоохранительные органы, официально нам еще ответ не дали. Мы им поставили свой диагноз – токсическое отравление. Дальше занималась судебно-медицинская экспертиза, которая относится к Минюсту. Я знаю, что (пострадавшие. – Прим. ред.) дети выздоровели, мы их вернули (в Центр. – Прим. ред.), реабилитацию они прошли", – сказала в ответ Ажар Гиният. 

Она добавила, что лаборатория медорганизации выявила только те препараты, которые эти дети принимали, – психотропные препараты по своему диагнозу.

"Учитывая, что возможности судмедэкспертизы лучше, все биологические материалы были переданы им, когда дети находились в больнице. Результаты еще не дали", – резюмировала глава Минздрава.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. 

По факту массового отравления возбудили уголовное дело. 

28 августа стало известно, что скончался еще один воспитанник Центра. 

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