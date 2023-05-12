Ученые предрекли изменение карты Земли

В новые климатические зоны войдет Земля до конца XXI века. Это следует из исследований специалистов Государственного исследовательского университета в Вирджинии (США), сообщает Zakon.kz.

Это, по словам ученых, которых цитирует издание Science Аlert, произойдет из-за экстремальных волн тепла, засухи, наводнения и штормов, которые становятся все более частыми и интенсивными.

Из исследования, моделирующего будущее Земли до 2100 года, следует, что фундаментальные постепенные изменения температуры и осадков могут изменить климат на локальном уровне настолько сильно, что придется перерисовывать карты, впервые составленные в 1880 годах.

"По прогнозам, к концу века от 38 до 40% мировой суши будет находиться в другой климатической зоне, чем сегодня", – говорится в пророчестве ученых.

Специалисты отметили, что если человечество не примет меры по сокращению вредных выбросов в ближайшее время, темпы глобального потепления будут продолжать ускоряться. Они утверждают, что под угрозой в первую очередь окажется производство продуктов питания, а большинство людей на Земле начнут страдать от заболеваний, разносчиками которых являются комары.

Также ученые считают, что одновременно с этим будет продолжаться подъем уровня мирового океана за счет таяния ледников в полярной зоне, что приведет к сокращению площади обитаемой суши в мире.

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