Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые предрекли изменение карты Земли

Ученые предрекли изменение карты Земли Фото: unsplash
В новые климатические зоны войдет Земля до конца XXI века. Это следует из исследований специалистов Государственного исследовательского университета в Вирджинии (США), сообщает Zakon.kz.

Это, по словам ученых, которых цитирует издание Science Аlert, произойдет из-за экстремальных волн тепла, засухи, наводнения и штормов, которые становятся все более частыми и интенсивными.

Из исследования, моделирующего будущее Земли до 2100 года, следует, что фундаментальные постепенные изменения температуры и осадков могут изменить климат на локальном уровне настолько сильно, что придется перерисовывать карты, впервые составленные в 1880 годах.

"По прогнозам, к концу века от 38 до 40% мировой суши будет находиться в другой климатической зоне, чем сегодня", – говорится в пророчестве ученых.

Специалисты отметили, что если человечество не примет меры по сокращению вредных выбросов в ближайшее время, темпы глобального потепления будут продолжать ускоряться. Они утверждают, что под угрозой в первую очередь окажется производство продуктов питания, а большинство людей на Земле начнут страдать от заболеваний, разносчиками которых являются комары.

Также ученые считают, что одновременно с этим будет продолжаться подъем уровня мирового океана за счет таяния ледников в полярной зоне, что приведет к сокращению площади обитаемой суши в мире.

Материал по теме

Какой ген сыграл наибольшую роль в формировании человека, выяснили ученые

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали крупнейший космический взрыв из когда-либо наблюдавшихся. Огненный шар "в 100 раз больше Солнечной системы" был вызван всасыванием газа в сверхмассивную черную дыру.

Читайте также

Астрономы зафиксировали крупнейший космический взрыв из когда-либо наблюдавшихся

Ученые нашли микробы, способные переваривать пластик при низких температурах

Американские ученые раскрыли тайну "проклятия Тутанхамона"

Динара Халдарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления