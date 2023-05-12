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Озеро Сайран в Алматы не будут наполнять водой в этом году

Алматы, озеро, пляж Фото: акимат Алматы
Алматинцы не смогут купаться в озере Сайран летом этого года. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды города Сергей Герасименко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, связано это с тем, что в августе на прилегающей территории к озеру начнутся работы по благоустройству.

"С учетом строительно-монтажных работ в этом году не планируем открывать пляж. Приносим свои извинения перед горожанами. Один год просим потерпеть. Уже в следующем году здесь благоустроят территорию, появятся удобные места для отдыха", – объяснил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Сергей Герасименко.

Озеро планируют наполнить водой после окончания строительных работ. Проект уже разработали, также получено заключение госэкспертизы. В ближайшие два месяца будет проводиться тендер на строительство.  

Проект благоустройства пляжа планируют завершить в 2024 году. Однако пока неизвестно, успеют ли закончить строительные работы к следующему пляжному сезону. На данный момент на озере проводят механическую очистку дна.  

"Очистка проводится в связи с тем, что здесь накопилось очень много донных отложений. Они создали неблагоприятный экологический фон, что поспособствовало появлению бактерий. Также появились неприятные запахи, люди жаловались. Сейчас верхний слой глины и ила сняли. Всего собрали 42 тыс. куб метров донных отложений", – рассказал Сергей Герасименко.

В июле 2022 года на водохранилище Сайран обнаружили кишечную палочку. 

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Тамила Языкова
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