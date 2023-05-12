Токаев уволил судью Жолманову

Сегодня, 12 мая 2023 года, стало известно, что глава государства уволил судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову. Почему Касым-Жомарт Токаев принял такое решение, читайте ниже в материале Zakon.kz.

Как следует из указа "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", подписанного президентом, Светлана Жолманова освобождена от должности судьи Медеуского районного суда по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".

Дисциплинарное дело в отношении Жолмановой "по факту совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, связанному с допущением судьей непроцессуального контакта с представителями сторон по судебным делам", было рассмотрено Судебным жюри при Высшем судебном совете РК 6 октября 2022 года.

"Судебное жюри приняло решение о наложении на судью Жолманову С.С. дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности. Данное решение не вступило в законную силу, Жолманова С.С. имеет право обжаловать его в Высший судебный совет", – говорилось тогда в официальном пресс-релизе.

28 апреля 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тыс. долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу".

29 апреля полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК.

В мае судья Медеуского районного суда Алматы Светлана Жолманова, в кабинете которой проводили обыск и изъяли крупную сумму денег, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.