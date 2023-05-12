В каких регионах Казахстана не хватает туалетов

Потребность в санитарно-гигиенических узлах или туалетах в стране составляет 292 единицы, отметили в Минкультуры и спорта после изучения ситуации, сообщает Zakon.kz.

Самый большой дефицит зафиксирован в Костанайской области. В регионе необходимо открыть 52 новых санитарно-гигиенических узла.

Вопрос актуален и в Туркестанской области, которая является одним из приоритетных направлений внутреннего туризма.

Согласно исследованию, в регионе нужны не менее 50 санитарно-гигиенических узлов. Также наблюдается потребность в Акмолинской (31), Алматинской (39), Актюбинской (26) и Западно-Казахстанской (23) областях.

К примеру, в прошлом году в стране были установлены 53 туалета. Северо-Казахстанская область лидирует по этому показателю. В прошлом году в регионе были установлены 10 санитарно-гигиенических узлов.

Далее следует Павлодарская область, которая запустила 9 уличных уборных. Тройку лидеров замыкает Алматинская область с 8 туалетами. Также в прошлом году в Кызылординской и Туркестанской областях были установлены 6 санитарно-гигиенических узлов.

Согласно плану местных исполнительных органов, в этом году в регионах предусмотрена установка 183 уличных уборных.

"Министерство запустило несколько инструментов государственной поддержки предпринимателей в сфере туризма. Один из них – возмещение затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов. За это предпринимателям выплачиваются субсидии: 83 000 тенге в месяц", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Установка санитарно-гигиенических узлов, обеспечение качества их работы и финансирования находится в ведении акиматов.

Ранее стало известно, в каких городах Казахстана чаще останавливаются туристы.