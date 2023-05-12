В каких регионах Казахстана не хватает туалетов
Самый большой дефицит зафиксирован в Костанайской области. В регионе необходимо открыть 52 новых санитарно-гигиенических узла.
Вопрос актуален и в Туркестанской области, которая является одним из приоритетных направлений внутреннего туризма.
Согласно исследованию, в регионе нужны не менее 50 санитарно-гигиенических узлов. Также наблюдается потребность в Акмолинской (31), Алматинской (39), Актюбинской (26) и Западно-Казахстанской (23) областях.
К примеру, в прошлом году в стране были установлены 53 туалета. Северо-Казахстанская область лидирует по этому показателю. В прошлом году в регионе были установлены 10 санитарно-гигиенических узлов.
Далее следует Павлодарская область, которая запустила 9 уличных уборных. Тройку лидеров замыкает Алматинская область с 8 туалетами. Также в прошлом году в Кызылординской и Туркестанской областях были установлены 6 санитарно-гигиенических узлов.
Согласно плану местных исполнительных органов, в этом году в регионах предусмотрена установка 183 уличных уборных.
"Министерство запустило несколько инструментов государственной поддержки предпринимателей в сфере туризма. Один из них – возмещение затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов. За это предпринимателям выплачиваются субсидии: 83 000 тенге в месяц", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.
Установка санитарно-гигиенических узлов, обеспечение качества их работы и финансирования находится в ведении акиматов.
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