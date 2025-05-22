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Общество

С начала года в Алматы зафиксировано более 130 случаев вандализма в общественных туалетах

Алматы, вандализм, общественные туалеты, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С наступлением летнего сезона санитарно-гигиенические узлы (СГУ) в Алматы переходят на расширенный график. Теперь большинство общественных туалетов будет работать до 20:00. В Ауэзовском районе до 22:00, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято для повышения удобства жителей и гостей города, особенно в популярных местах отдыха.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 89 санитарно-гигиенических узлов (CГУ).

Все 7 СГУ в Турксибском районе находятся на балансе акимата района. В Медеуском районе из 18 объектов – 10 коммунальные, 8 частные. В Алмалинском районе расположено 22 СГУ, все на балансе акимата района. В Жетысуском (11), Бостандыкском (28) и Ауэзовском (3) районах санитарно-гигиенические узлы находятся в коммунальной собственности.

Часть объектов обслуживается частными подрядными организациями.

В частности, в Алмалинском районе в этом году дополнительно установлены СГУ на Толе би и Масанчи, в скверах Муканова и Сиреневом, а также на Шевченко – Байзакова. В Бостандыкском районе проводится модернизация узлов возле ТРЦ "Алмалы" и в сквере "Жас Канат".

На территории Парка Первого Президента РК в Бостандыкском районе установлены два стационарных туалета, которые были реализованы за счет частных инвестиций. Также в парке работают два бесплатных стационарных туалета, расположенных у главного входа.

Во всех районах санитарные узлы функционируют по утвержденным графикам. В частности, в Ауэзовском районе санитарные узлы работают ежедневно с 08:00 до 22:00 и полностью обеспечены средствами гигиены. В Жетысуском районе продолжается работа по подключению объектов к водоснабжению и электроэнергии, полноценная работа планируется до конца мая.

К сожалению, несмотря на проводимую работу, в ряде районов города фиксируются многочисленные случаи вандализма и нарушения санитарных норм.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

  • В Медеуском районе с начала 2025 года зафиксировано 25 случаев вандализма и более 50 случаев загрязнений.
  • В Бостандыкском районе – более 6 актов вандализма с начала года и регулярные жалобы на антисанитарию.
  • В Жетысуском районе зафиксировано более 4-х случаев преднамеренного повреждения имущества.
  • В Ауэзовском районе нарушения и порча имущества происходят практически ежедневно – от рисунков на стенах до сломанных дверей и слитого мыла.
  • В Турксибском районе после разрушения объектов в парках были установлены камеры видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с этим регулярно проводятся восстановительные работы: замена сантехники, дверей, осветительных приборов, сушилок для рук, ремонт электропроводки и других элементов внутренней инфраструктуры. В ряде случаев восстановление осуществляется ежедневно.

Санитарно-гигиенические узлы открыты ежедневно и доступны для бесплатного посещения. Горожан и гостей города просят соблюдать чистоту, аккуратность и уважительное отношение к общественному имуществу. В случае выявления нарушений или неисправностей можно сообщить об этом обслуживающей организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Контакты для обращений по районам:

  • Алмалинский район – подрядная организация "Жаксылык", ‪+7 702 567 20 91‬.
  • Ауэзовский район – подрядная организация "Жаксылык", ‪+7 702 107 07 07‬.
  • Бостандыкский район – специалист акимата, ‪+7 707 135 36 76‬.
  • Медеуский район – подрядная организация "Арай таңы – 2024", ‪+7 775 693 70 78‬.
  • Турксибский район – ОО "КОГ-3", ‪+7 707 772 55 66.
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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