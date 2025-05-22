С начала года в Алматы зафиксировано более 130 случаев вандализма в общественных туалетах
Такое решение принято для повышения удобства жителей и гостей города, особенно в популярных местах отдыха.
На сегодняшний день в Алматы функционирует 89 санитарно-гигиенических узлов (CГУ).
Все 7 СГУ в Турксибском районе находятся на балансе акимата района. В Медеуском районе из 18 объектов – 10 коммунальные, 8 частные. В Алмалинском районе расположено 22 СГУ, все на балансе акимата района. В Жетысуском (11), Бостандыкском (28) и Ауэзовском (3) районах санитарно-гигиенические узлы находятся в коммунальной собственности.
Часть объектов обслуживается частными подрядными организациями.
В частности, в Алмалинском районе в этом году дополнительно установлены СГУ на Толе би и Масанчи, в скверах Муканова и Сиреневом, а также на Шевченко – Байзакова. В Бостандыкском районе проводится модернизация узлов возле ТРЦ "Алмалы" и в сквере "Жас Канат".
На территории Парка Первого Президента РК в Бостандыкском районе установлены два стационарных туалета, которые были реализованы за счет частных инвестиций. Также в парке работают два бесплатных стационарных туалета, расположенных у главного входа.
Во всех районах санитарные узлы функционируют по утвержденным графикам. В частности, в Ауэзовском районе санитарные узлы работают ежедневно с 08:00 до 22:00 и полностью обеспечены средствами гигиены. В Жетысуском районе продолжается работа по подключению объектов к водоснабжению и электроэнергии, полноценная работа планируется до конца мая.
К сожалению, несмотря на проводимую работу, в ряде районов города фиксируются многочисленные случаи вандализма и нарушения санитарных норм.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
- В Медеуском районе с начала 2025 года зафиксировано 25 случаев вандализма и более 50 случаев загрязнений.
- В Бостандыкском районе – более 6 актов вандализма с начала года и регулярные жалобы на антисанитарию.
- В Жетысуском районе зафиксировано более 4-х случаев преднамеренного повреждения имущества.
- В Ауэзовском районе нарушения и порча имущества происходят практически ежедневно – от рисунков на стенах до сломанных дверей и слитого мыла.
- В Турксибском районе после разрушения объектов в парках были установлены камеры видеонаблюдения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В связи с этим регулярно проводятся восстановительные работы: замена сантехники, дверей, осветительных приборов, сушилок для рук, ремонт электропроводки и других элементов внутренней инфраструктуры. В ряде случаев восстановление осуществляется ежедневно.
Санитарно-гигиенические узлы открыты ежедневно и доступны для бесплатного посещения. Горожан и гостей города просят соблюдать чистоту, аккуратность и уважительное отношение к общественному имуществу. В случае выявления нарушений или неисправностей можно сообщить об этом обслуживающей организации.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Контакты для обращений по районам:
- Алмалинский район – подрядная организация "Жаксылык", +7 702 567 20 91.
- Ауэзовский район – подрядная организация "Жаксылык", +7 702 107 07 07.
- Бостандыкский район – специалист акимата, +7 707 135 36 76.
- Медеуский район – подрядная организация "Арай таңы – 2024", +7 775 693 70 78.
- Турксибский район – ОО "КОГ-3", +7 707 772 55 66.