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Спустя 1,5 года задержан мужчина, ограбивший проститутку в Алматы

Спустя 1,5 года задержан мужчина, ограбивший проститутку в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы задержан участник разбойного нападения на проститутку. Преступление произошло в декабре 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин с целью преступного обогащения под видом потенциальных клиентов напросились в "гости" к девушке легкого поведения и ограбили ее. Чтобы заполучить телефон и денежные сбережения женщины, налетчикам пришлось ее связать.

"Один из участников этого преступления был задержан по горячим следам. Он уже осужден и отбывает наказание. Другой соучастник скрылся от следствия. Он был объявлен в межгосударственный и международный розыск. На днях фигуранта задержали и водворили в изолятор временного содержания. Факт разбойного нападения расследуется УП Бостандыкского района по ч. 2 ст. 192 УК РК", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что трансвестит напал на женщину, избил ее и откусил ухо в одном из заведений Алматы.

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