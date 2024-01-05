Банда с игрушечными пистолетами ограбила иностранцев на несколько миллионов в Алматы

В Алматы в канун Нового года произошло разбойное нападение на граждан Сингапура, сообщает Zakon.kz.

Пятеро неизвестных ворвались в их арендованный дом и под угрозой пистолетов требовали отдать им их сбережения. Добычей преступников стали свыше трех миллионов тенге и 13 тысяч долларов США.



"С целью раскрытия данного преступления создали специальную следственно-оперативную группу. Налетчиков задержали. Это пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же наводчик – гражданин Т. – ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.





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