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Названы семь способов преодолеть усталость и апатию

Названо семь способов преодолеть усталость и апатию Фото: pixabay
При упадке сил, бессоннице биохимик и нутрициолог Екатерина Новикова рекомендует внести некоторые изменения в свой образ жизни и рацион, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, есть семь полезных советов.

Режим дня

Ложитесь спать не позднее 22-23 часов, в полной темноте и тишине. За пару часов до сна исключите использование гаджетов – синий свет, излучаемый ими, мешает засыпанию.

Время без телефона и компьютера

Наш мозг настолько перенасыщается обилием легких, ярких картинок, что перестает адекватно анализировать информацию, поэтому может начать переживать из-за любых мелочей.

Полезная еда

Налегайте на продукты, содержащие триптофан (рыба, бобовые, кунжут, кедровые орехи). Они участвуют в синтезе серотонина и его превращении в мелатонин (гормон сна). Такие продукты облегчают засыпание и улучшают качество сна.

Научитесь есть без спешки

Пусть это станет целым ритуалом. Сначала, как отмечено в публикации "Аргументы и факты", насладитесь запахом пищи, ее текстурой, цветовыми сочетаниями. Затем неспешно пережевывайте каждый кусочек. Вы удивитесь, но лишь это позволит улучшить не только работу ЖКТ, но и ваше эмоциональное состояние.

Эффективный чай

Во второй половине дня пейте не обычный чай, а травяные чаи с валерианой, ромашкой, липой, мятой. Они хорошо снимают напряжение, успокаивают и обладают легким снотворным эффектом.

Увеличьте физическую активность

Это необязательно спортивный зал и тяжелые нагрузки. Займитесь йогой, бегом или просто прогуляйтесь после напряженного рабочего дня. Если вам нравится танцевать – танцуйте, главное – двигайтесь. Активное движение помогает чувствовать себя бодрее и радостнее.

Время на природе

Проводите время на природе хотя бы раз в неделю. Это максимально естественно для нашего организма, где он чувствует себя спокойнее.

Ранее специалист рассказал, как работать на даче с пользой для здоровья.

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Как работать на даче с пользой для здоровья

Анастасия Московчук
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