Названа неожиданная причина усталости и апатии зимой

Плохое самочувствие в холодное время года может быть связано с обезвоживанием, рассказала физиолог Ханна Белшем, сообщает Zakon.kz.

В интервью HuffPost она отметила, что зимой человек реже ощущает жажду из-за сужения сосудов на морозе, однако потребность организма в жидкости остается такой же, а иногда даже возрастает.

Белшем отметила, что сухой воздух в отапливаемых помещениях и повышенная нагрузка на почки в холодную погоду усиливают риск скрытого обезвоживания. Ситуацию усугубляют кофеин, алкоголь и соленая пища, которые часто употребляются зимой.

"Обезвоживание может развиться незаметно, даже если вы совсем не потели", – предупредила она.

По словам специалиста, недостаток жидкости быстро отражается на состоянии человека. Даже легкое обезвоживание способно ухудшить концентрацию, снизить настроение и уровень бодрости. Оно влияет на терморегуляцию и транспорт питательных веществ, что приводит к упадку энергии и ухудшению состояния кожи.

Чтобы поддерживать водный баланс, Белшем рекомендует зимой не ограничиваться обычной водой – ее можно заменить соками прямого отжима, травяными чаями или легкими бульонами.

