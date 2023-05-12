В Шымкенте полицейский автомобиль врезался в фундамент недостроенного здания
Фото: Instagram/police_shymkent
В Шымкенте полицейские, следуя на вызов, попали в аварию. Никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, полицейский, избегая наезда на детей, врезался в фундамент недостроенного здания.
"11 мая примерно в 18:30 служебная автомашина Chevrolet Cobalt Управления полиции Туранского района со следственно-оперативной группой, направляясь на место происшествия по вызову, совершила ДТП", – говорится в сообщении.
Как установили полицейские, несколько детей перебегали улицу. Водитель машины, чтобы избежать столкновения, резко повернул на обочину и въехал в фундамент недостроенного здания.
По данному факту проводится служебная проверка.
Ранее экс-сотрудник полиции совершил смертельное ДТП в Алматинской области.
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