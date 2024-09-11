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Законодательство РК

В Шымкенте полицейский стал виновником крупного ДТП

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 23:14 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейский на служебном автомобиле спровоцировал дорожную аварию, пострадал молодой парень, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором видно, что полицейский автомобиль сильно пострадал в ДТП. Также серьезные повреждения получила автомашина, в которую врезался полицейский. 


Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Шымкента. 

"В ходе проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 сентября, установлено, что сотрудник полка патрульной полиции при осуществлении должностных обязанностей на служебном автотранспорте допустил столкновение с автомашиной Hyundai", – рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что трое пассажиров Hyundai после осмотра медицинскими работниками отпущены домой, а 19-летний водитель госпитализирован в больницу и выписан 11 сентября.

"По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Собранные материалы будут направлены в административный суд. В отношении сотрудника полиции проводится служебное расследование", – заключили в ДП.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Майора полиции осудили на 1,5 года за доведение до самоубийства бывшей жены. 

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