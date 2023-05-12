Стилист назвала самые модные купальники на лето

Стилист Мария Татарская рассказала, какие купальники будут модными летом 2023 года. Актуальные модели – экстравагантные и необычные, сообщает Zakon.kz.

Она отметила тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы.



"Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник", – отметила стилист.

Фото: pexels

По словам Татарской, модными также станут модели с глубоким декольте. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и рукавами, пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: pexels

"Они тоже в тренде в новом сезоне. Более того, такие элементы дизайна помогут скорректировать нужные зоны, например, руки", – уточнила Татарская.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, какой деним в тренде.

