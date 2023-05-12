Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стилист назвала самые модные купальники на лето

пляж, красота Фото: pexels
Стилист Мария Татарская рассказала, какие купальники будут модными летом 2023 года. Актуальные модели – экстравагантные и необычные, сообщает Zakon.kz.

Она отметила тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы.

"Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник", – отметила стилист.
красота, пляж

Фото: pexels

По словам Татарской, модными также станут модели с глубоким декольте. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и рукавами, пишет "Спорт-Экспресс".

пляж, красота

Фото: pexels

"Они тоже в тренде в новом сезоне. Более того, такие элементы дизайна помогут скорректировать нужные зоны, например, руки", – уточнила Татарская.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, какой деним в тренде. 

Читайте также

Названы семь способов преодолеть усталость и апатию

Названы способы начать карьеру заново

Как рассчитать размер гарантийного возмещения по депозиту в случае лишения банка лицензии

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления