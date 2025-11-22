Известный стилист Александр Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона
Фото: Telegram/rogov24
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов рассказал о самом актуальном аксессуаре, сообщает Zakon.kz
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сделал для вас вдохновляющую подборку с галстуками и их производными", – написал Рогов, отметив, что именно галстуки он считает главным стильным акцентом.
Ранее стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен.
