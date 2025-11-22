#АЭС в Казахстане
Известный стилист Александр Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона

Александр Рогов, стиль, мода, аксессуары , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 00:36 Фото: Telegram/rogov24
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов рассказал о самом актуальном аксессуаре, сообщает Zakon.kz

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сделал для вас вдохновляющую подборку с галстуками и их производными", – написал Рогов, отметив, что именно галстуки он считает главным стильным акцентом.

Ранее стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
