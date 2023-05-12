Фондовые инвестиции: как приход новых брокеров повлияет на казахстанский рынок

Создание организованных торгов на фондовых биржах с допуском брокеров одного государства – члена ЕАЭС на рынок другого является стимулирующим фактором для Казахстана, но и здесь, как отметили эксперты в комментариях Zakon.kz, есть свои риски.

Брокеры и дилеры соседних государств, в частности, те, что зарегистрированы на территории РФ, в настоящее время находятся в поисках новых рынков и благоприятного климата в силу текущих геополитических обстоятельств. В этой связи для Казахстана как члена ЕАЭС становится актуальным вопрос о принятии проекта "Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж других государства-членов союза".

К слову, разработка законодательных норм государств – членов ЕАЭС, позволяющих сформировать общий финансовый рынок, должна завершиться к 2025 году. После ее завершения государства-члены должны создать наднациональный орган по регулированию финансового рынка. Сейчас разрабатываются три проекта:

– Соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах ЕАЭС;

– Соглашение о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках ЕАЭС;

– Соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах других государств – членов Союза.

Плюсы и минусы участия брокеров из ближнего зарубежья на казахстанском фондовом рынке

Фактически соглашение позволяет иностранным брокерам и дилерам спокойно вести деятельность на фондовых биржах другого государства ЕАЭС на тех же условиях, что и местным дилерам и брокерам. И в этой связи привлекательность казахстанского фондового рынка очевидна.

Согласно официальной статистике Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК), казахстанские биржи занимают второе место по торговому объему среди других стран-участников.

"Kase и AIX суммарно имели 224,5 млрд долларов торгового объема по всем доступным финансовым инструментам за 1 квартал 2023 года. По сравнению с показателями за 1 квартал 2022 года торговый объем вырос на 36%". Диас Исмаилов, ведущий аналитик BCC Invest

По его мнению, географическая близость и благоприятные условия для бизнеса делают Казахстан привлекательным рынком для освоения для других стран участников. А с учетом роста торгового объема позитивно сказываются на казахстанских рынках и способствуют их развитию.

К слову, на территории РК есть российские компании, которые уже не первый год выступают маркет мейкером голубых фишек Казахстана на Московской межбанковской валютной бирже и российских компаний на Kase.

"Правда, если до сих пор Freedom finance был на этом поле фактически монополистом, то теперь много российских брокерских компаний войдет на наш рынок. С одной стороны, это хорошо, ликвидность повысится, чем больше игроков, тем лучше для развития фондового рынка. С другой стороны, среди российских брокеров немало мошенников, и это опасно". Трейдер Кайрат Абрашитов

Помимо брокеров-мошенников, существуют и другие потенциальные риски. Например, риски вторичных санкций в случае нарушений или пособничестве в обходе существующих ограничений.

"Например, с 15 марта 2023 года акции компании Yandex были исключены из официального списка Kase. Данное действие было связанно с "определенными санкционными нюансами". С 1 марта 2023 года были приостановлены торги акциями 10-ю российских эмитентов в связи с ограничениями по операциям с ними", – пояснил Исмаилов.

Аналитик также напомнил, что в апреле были Казахстанская фондовая биржа (KASE) ввела требования по сегрегации счетов для граждан РФ и Беларуси в целях минимизации санкционных рисков.

Ранее АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" направил Kase письмо с требованием провести сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Беларуси на иностранных счетах в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

Когда государство вправе ввести ограничения

В проекте Соглашения о допуске брокеров и дилеров крайне важным является пункт 10 ст. 2, где говорится о том, что государства – члены ЕАЭС вправе на определенный срок ввести ограничения в отношении физических и юридических лиц, а также резидентов третьих государств и территорий. В свою очередь, брокеры государств-членов, допущенные к участию в организованных торгах этого государства, не вправе оказывать услуги на территории этого государства.

"Пункт в проекте Соглашения о допуске брокеров и дилеров, предусматривающий возможность точечных ограничений по обслуживанию определенных юридических или физических лиц, является не более чем необходимым рычагом контроля со стороны РК по соблюдению действующих санкций и минимизации рисков вторичных санкций". Диас Исмаилов

Контрольным рычагом является и другой пункт Соглашения, согласно которому допуск к участию в организованных торгах биржи одного государства-члена ЕАЭС предоставляется брокерам и дилерам других государств-членов на основании лицензии (разрешения) финрегулятора. К слову, иностранные компании, официально работающие на казахстанском фондовом рынке, имеют лицензии Нацбанка.

Иностранным управляющим и инвестиционным компаниям, банкам, брокерским и страховым компаниям KASE предлагает доступ к ряду инструментов торговли на фондовом рынке. Однако для того, чтобы получить доступ к этим инструментам, необходимо стать членом KASE.

Фото: KASE

Таким образом, с точки зрения аналитиков, приход новых брокеров и дилеров на казахстанский рынок является положительным моментом, поскольку это подразумевает увеличение торгового объема на местных биржах. Однако в силу вышеназванных рисков необходим и контроль за соблюдением принятых регулятором мер. Ведь в случае введения вторичных санкций урон может быть весьма существенным.