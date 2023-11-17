Как сделать казахстанский фондовый рынок привлекательным

Руководители финансовых организаций Казахстана обсудили проблемы и возможности фондового рынка Казахстана, и рассказали, что может сделать казахстанский фондовый рынок привлекательным, сообщает Zakon.kz

В рамках международного биржевого форума "Роль бирж в трансформации финансовых рынков" обсуждались вопросы связанные с фондовым рынком, и в частности какие экономические причины могут препятствовать его расширению.

Так, по данным заместителя председателя Агентства РК по регулированию и Развитию финансового рынка (АРРФР) Марии Хаджиевой к 1 ноября капитализация фондового рынка составила 40,1 трлн тенге или 36% от ВВП Казахстана. Количество инвесторов выросло до 2,3 млн человек, а объем торгов достиг 9 трлн тенге. Однако помимо положительных результатов, перед рынком стоит ряд вызовов, которые в том числе создают барьеры для его дальнейшего развития.

Проблемы и вызовы фондового рынка

В силу долгосрочного характера инвестиций, фондовый рынок остается чувствительным к изменениям процентных ставок, связанных с увеличением инфляции. По этой причине компании зачастую предпочитают более краткосрочные инструменты заимствования банковского сектора, инструментам фондового рынка, говорит Мария Хаджиева.

"В качестве второго вызова можно определить зависимость бизнеса от государственных программ субсидирования, которые в основном проводятся через банковский сектор, увеличивают спред между процентными ставками рынка капитала и корпоративным кредитованием". Мария Хаджиева

По ее словам, с учетом субсидирования процентных ставок в 2022 году, спред между банковскими кредитами и корпоративным облигациями со сроком погашения от одного года до трех лет увеличился более, чем на 350 базисных пунктов.

Еще одно препятствие для развития фондового рынка – относительно медленные темпы приватизации и высокая доля в экономике компаний квазигосударственного сектора.

"Именно эти компании в основном преобладают на рынке корпоративного заимствования. Частный бизнес по–прежнему предпочитает банковское кредитование". Мария Хаджиева

Она отметила, что выход на фондовый рынок предполагает обеспечение полной прозрачности, соблюдение требований по корпоративному управлению и т.д.

Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова считает, что большой вызов для фондового рынка – это участие государства в экономике и превалирование квазигосударственных и государственных эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг.

"Из всего объема эмиссии в 2023 году и в прошлом году, мы видим, что 90% это объем квазигосударственных компаний. Объем выпуска корпоративных частных ценных бумаг очень маленький, лимитированный. Мы видим только небольшой объем пошел в этом году, и в основном это МФО". Умут Шаяхметова

Основным инвестором на рынке, по ее словам, остается Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который практически не инвестирует в корпоративные ценные бумаги. Это заметно ограничивает ликвидность и возможности по развитию корпоративного рынка ценных бумаг.

Что поможет убрать барьеры для развития рынка?

Чтобы усилить корпоративный сегмент рынка Умут Шаяхметова предложила ввести некий KPI для ЕНПФ, с тем, чтобы фонд покупал не только ценные бумаги квазигоссектора, но и корпоративные ценные бумаги.

"Понятно, что это должны быть очень хорошие качественные эмитенты. Должно быть полностью обеспечено корпоративное управление и полная прозрачность. Это должны быть эмитенты работающие на рыночных условиях без каких–либо льгот. Это был бы первый шаг в сторону развития и увеличения ликвидности корпоративного рынка ценных бумаг". Умут Шаяхметова

Глава банка, для примера обозначила KPI в 5% от общего объема размещения в год, которые бы фонд мог вкладывать в корпоративные ценные бумаги.

"Сегодня мы видим, что вся внутренняя ликвидность в Казахстане с точки зрения финансирования реального сектора экономики формируется в банковском секторе, через депозиты населения и юридических лиц", – отметила Умут Шаяхметова.

При этом, по ее мнению, если сложить ликвидные средства ЕНПФ и депозиты банковского сектора, то можно было бы получить достаточно большой объем для дополнительной ликвидности, которая могла бы прийти на рынок ценных бумаг

"Это все должно быть очень постепенно, при этом прозрачно и понятно, особенно для розничных инвесторов. Мы как финансовые структуры создали всю инфраструктуру для развития розничных клиентов через приложения, через брокерские компании, через обучение клиентов". Умут Шаяхметова

Мария Хаджиева поделилась, что, учитывая важность обеспечения долгосрочного финансирования для субъектов корпоративного сектора, и расширения инвестиционных возможностей инвесторов, АРРФР совместно с Национальным банком РК, участниками финансового рынка разработан ряд мер по его развитию. Это включает три основных направления:

обеспечение сбалансированной политики ценообразования на финансовом рынке

расширение линейки качественных финансовых инструментов и выход на рынок новых эмитентов

укрепление и расширение инвестиционных возможностей инвесторской базы.

"Правительством, Национальным банком и Агентством прорабатывается вопрос постепенного сокращения программ государственной поддержки экономики, переход на рыночные принципы ценообразования". Мария Хаджиева

Кроме этого, на фондовом рынке сформирована кривая доходности по государственным ценным бумагам, а также усилен контроль за манипулированием цен на ценные бумаги.

Для развития рынка долевого финансирования также проводится работа по выводу на публичный рынок компаний квазигосударственного сектора. Ожидается, что до конца 2025 года будут проведены IPO компаний "Эйр–Астана", "QazaqGaz", "Самрук–Энерго", "Казахстан Темир Жолы".

Важными решениями для развития рынка также стало создание правовых условий для выпуска новых финансовых инструментов, и запуск программ по повышению финансовой грамотности населения и субъектов корпоративного сектора.