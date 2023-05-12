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Законодательство РК

Главу Управления культуры Алматинской области подозревают в хищении бюджетных средств

Глава управления культуры Алматинской области подозревается в хищении бюджетных средств Фото: gov.kz
Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области" и других лиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления культуры, архивов и документации Алматинской области, руководителем ведомства является Алия Жакипбекова. Данную должность она занимает с июля 2022 года.

Глава управления культуры Алматинской области подозревается в хищении бюджетных средств

Фото: gov.kz

"Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению. 30 апреля руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу".Пресс-служба Антикоррупционной службы по Алматинской области

В ведомстве отметили, что досудебное расследование продолжается.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в Антикоре.

Ранее сообщалось, что в столице состоялся санкционированный митинг из числа родственников и друзей подозреваемого лица по уголовному делу, расследуемому Антикоррупционной службой по Астане. По данным ведомства, собравшиеся лица требовали объективного расследования, заявляя о невиновности директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК". В Антикоре уточнили, его подозревают в даче взятки в сумме 2500 долларов руководству Наццентра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область.

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