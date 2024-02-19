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Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге

Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Илийского района Алматинской области". Чиновница арестована, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикора за 19 февраля 2024 года, чиновницу подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 680 млн тенге путем начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в средних школах Илийского района.

"Кроме того, злоупотребляя должностными полномочиями, она фиктивно трудоустроила своего водителя в школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу".Пресс-служба Антикора

Следствие продолжается, уточнили в ведомстве.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно, что бывшего директора Центра оказания специальных социальных услуг осудили в Улытауской области. Как оказалось, региональный АФМ расследовал дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29 недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 миллиона тенге.

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Анастасия Московчук
Антикор Алматинская область
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