Полицейского начальника в СКО осудили за взятки на 7 лет

Приговором суда города Петропавловска на 7 лет лишения свободы осужден начальник отделения МПС Управления полиции ДП по СКО, сообщает Zakon.kz.

Суд состоялся 10 мая и определил осужденного на отбывание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, передает пресс-служба Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.

Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тыс. тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.

Таким образом, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области пресечена незаконная реализация тысячи блоков табачной продукции и пяти тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.

"Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также пожизненно права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе". Пресс-служба Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО

Приговор не вступил в законную силу.

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