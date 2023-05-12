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В столичном аэропорту опровергают обвинения в ограничении конкуренции

В столичном аэропорту опровергают обвинения в ограничения конкуренции Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева заявили, что не принимают обвинения в ограничении конкуренции и отмечают, что проверка пока не началась, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорта утверждают, что информация руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о расследовании в отношении аэропорта Астаны в части ограничения конкуренции не соответствует действительности.

Агентством по защите и развитию конкуренции РК в адрес столичного аэропорта было направлено письма о предстоящей проверке.

"С даты получения письма, а именно 18.04.2023 года, и по сегодняшний день представителей АЗРК в аэропорту не было. То есть фактически в отношении аэропорта проверка еще не начиналась. Сам факт проверки не означает, что с нашей стороны имеются какие-либо нарушения. Напомним, что нарушения доказываются, лишь в том случае, когда проверяющий орган вынесет заключение и с данным заключением АО "МАНН" согласится, без дальнейшего обжалования", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

11 мая глава Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов рассказал о мерах антимонопольного реагирования, где упомянул также АО "Международный аэропорт Нур-Султан". Организации вменялся пункт 3 статьи 169 ПК по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей – передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли.

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