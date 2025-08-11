#АЭС в Казахстане
События

Аэропорт Астаны опровергает слухи о ЧП

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:00 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Международного аэропорта Астаны сегодня, 11 августа 2025 года, выступила с важным заявлением. Специалисты заявляют, что информация, распространяемая в социальных сетях о пожаре на территории аэропорта, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что на территории аэропорта не зафиксировано никаких происшествий.

"Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию", – говорится в обращении пресс-службы аэропорта.

В дополнительной части также есть уточнение, что распространяемые фото- и видеоматериалы являются фейковыми и не имеют отношения к объекту.

"Просим доверять только проверенным источникам информации".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

6 августа стало известно, что в Казахстане обновили требования на техсредства при досмотре в аэропортах. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
