Алсу восхитила фанатов новыми образами
Фото: скриншот видео
Российская певица, телеведущая, актриса Алсу порадовала своих фанатов – она выпустила новый клип на композицию "Скучаю вопреки", сообщает Zakon.kz.
Тизером клипа она поделилась на своей странице в Instagram.
"Премьера клипа "Скучаю вопреки"! Это обязательно надо увидеть! Я давно мечтала попробовать себя в роли супергероини, и наконец-то появилась подходящая песня и команда для воплощения этой идеи. У нас получился настоящий мини-фильм в жанре фэнтези или даже крутая компьютерная игра!" – написала Алсу.
Она поблагодарила режиссера и оператора клипа и отметила, что "результат превзошел все ожидания!" Кроме того, певица выразила благодарность "всем, кто участвовал в создании "Скучаю вопреки".
"Делитесь впечатлениями, как вам такая Алсу?!" – обратилась певица к фолловерам и фанатам.
Они сразу же отреагировали и отметили, что клип и образы получились огненными. В целом, поклонников певицы клип и образы восхитили:
- "Интересно получилось",
- "Что-то непривычное для Алсу, то есть что-то новое – это уже победа",
- "Неожиданный клип, похож на компьютерную игру, но это определенно что-то новое и интересное!"
- "Клип красивый и яркий! Алсу такая эпичная! Но развития мне не хватило чуть-чуть. Трек очень нравится",
- "Клип, как маленькое кино! Алсу – восточная царевна, прекрасная! А песня просто кружит в голове постоянно! Браво!"
- "Наконец-то мы дождались! Ну что, Алсу, как всегда, поражает своей красотой и прекрасным голосом Песня хитовая! Клип – огонь!"
- "Очень красивая картинка, но, судя по тизеру и образу в черном, ожидала больше экшена что-ли... Не совсем понятна суть сюжета... Но такая Алсу интересна, даешь больше экшена и пчелы",
- "Образы – огонь! Очень красивый клип, хочется пересматривать... Сюжета чуть не хватило.. Куда бежит Алсу, я так и не поняла. Надеюсь, на этом творческий год не закончится".
28 апреля 2023 года сообщалось, что жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки. Фолловеры Марьям Тилляевой были в восторге от красоты внучки и бабушки.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ