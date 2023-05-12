Алсу восхитила фанатов новыми образами

Российская певица, телеведущая, актриса Алсу порадовала своих фанатов – она выпустила новый клип на композицию "Скучаю вопреки", сообщает Zakon.kz.

Тизером клипа она поделилась на своей странице в Instagram.

"Премьера клипа "Скучаю вопреки"! Это обязательно надо увидеть! Я давно мечтала попробовать себя в роли супергероини, и наконец-то появилась подходящая песня и команда для воплощения этой идеи. У нас получился настоящий мини-фильм в жанре фэнтези или даже крутая компьютерная игра!" – написала Алсу.

Она поблагодарила режиссера и оператора клипа и отметила, что "результат превзошел все ожидания!" Кроме того, певица выразила благодарность "всем, кто участвовал в создании "Скучаю вопреки".

"Делитесь впечатлениями, как вам такая Алсу?!" – обратилась певица к фолловерам и фанатам.

Они сразу же отреагировали и отметили, что клип и образы получились огненными. В целом, поклонников певицы клип и образы восхитили:

"Интересно получилось",

"Что-то непривычное для Алсу, то есть что-то новое – это уже победа",

"Неожиданный клип, похож на компьютерную игру, но это определенно что-то новое и интересное!"



"Клип красивый и яркий! Алсу такая эпичная! Но развития мне не хватило чуть-чуть. Трек очень нравится",

"Клип, как маленькое кино! Алсу – восточная царевна, прекрасная! А песня просто кружит в голове постоянно! Браво!"



"Наконец-то мы дождались! Ну что, Алсу, как всегда, поражает своей красотой и прекрасным голосом Песня хитовая! Клип – огонь!"

"Очень красивая картинка, но, судя по тизеру и образу в черном, ожидала больше экшена что-ли... Не совсем понятна суть сюжета... Но такая Алсу интересна, даешь больше экшена и пчелы",

"Образы – огонь! Очень красивый клип, хочется пересматривать... Сюжета чуть не хватило.. Куда бежит Алсу, я так и не поняла. Надеюсь, на этом творческий год не закончится".





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