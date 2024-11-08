Алсу заявила, что вернулась к фанатам с новыми силами

Фото: Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу 8 ноября порадовала подписчиков новой публикацией на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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