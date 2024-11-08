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Алсу заявила, что вернулась к фанатам с новыми силами

Алсу заявила, что вернулась к фанатам с новыми силами, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 22:35 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу 8 ноября порадовала подписчиков новой публикацией на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка заявила, что вернулась к фанатам с новыми силами. Сопроводила пост Алсу красивыми фотографиями. 

"Это был хороший детокс от соцсетей и новостей. С новыми силами и идеями возвращаюсь к вам", – написала она под постом.

Новая публикация вызвала множество комментариев у подписчиков Алсу:

  • Как всегда неотразима, твой вкус тебя не подводит, красиво, дерзко, сексуально.
  • Вы как невероятно красивый цветочек, постоянно радуете нас своей красотой
  • Неотразимая, неповторимая, божественная, само очарование!

Ранее Алсу дала понять, свободно ли сейчас ее сердце. 

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