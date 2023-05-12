Ярмарка вакансий прошла в Костанайской области

Участниками ярмарки стали студенты вузов, колледжей и безработная молодежь. Они могли найти подходящее место работы, а выбирать им было из чего: порядка трех тысяч вакансий предоставили около 80 крупнейших предприятий и государственных учреждений со всей области, сообщает Zakon.kz.

Организаторами мероприятия стали Управление общественного развития акимата Костанайской области и КГУ "Молодежный ресурсный центр Костанайской области.

Поприветствовал собравшихся аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что отличительной особенностью нынешней ярмарки вакансий стало то, что на ней большинство работодателей представлено в сфере сельского хозяйства.

"Время не стоит на месте, поэтому мы ставим цель формирования атласа будущих профессий Костанайской области. Совместно с отраслевыми экспертами и вузами региона мы прогнозируем, как изменяются привычные рабочие процессы. Поэтому мы и проводим сегодня ярмарку вакансий, которая позволяет определять глубину рынка и качество человеческого капитала", – отметил Кумар Аксакалов.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области





Стоит отметить, что в регионе созданы актуальные механизмы трудоустройства и поддержки молодежных инициатив, по всей области работают молодежные ресурсные центры, с 1 июня запускаются фронт-офисы "Жасыл ел", действует программа молодежной практики "Первое рабочее место", участники которой получают зарплату в размере 30 МРП.



"На этой ярмарке мы предоставили молодежи всю необходимую информацию о рынке труда и имеющихся вакансиях в разных сферах, как на городском, так и на районном уровне. Пришло большое количество молодых людей из числа выпускников вузов и колледжей, которые сейчас находятся в активном поиске будущего рабочего места", – рассказал руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр Костанайской области Абай Дуйсеков.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области





К столам, где были представлены работодатели, охотно и активно подходила молодежь и интересовалась условиями работы.

"Сегодня мы с моими однокурсниками пришли в поиске будущей работы, в этом году я оканчиваю колледж по специальности бухгалтерский учет и аудит. Думала, что без необходимого опыта будет трудно найти работу, но, как показала сегодняшняя ярмарка, трудоустроиться возможно. Оставила несколько своих резюме, на разных предприятиях, и теперь с нетерпением буду ждать диплом и звонка от работодателей, спасибо организаторам за такую возможность", – рассказала студентка Милана Ерназарова.

Организаторы в свою очередь отметили высокую активность со стороны молодежи и подчеркнули, что при необходимости будут проводить такие ярмарки и в дальнейшем.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области



