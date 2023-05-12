Президент Казахстана высказался об идее независимости Тайваня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил свою позицию по вопросу Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста китайского телеканала CCTV, Касым-Жомарт Токаев сказал, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая".

"Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань – это часть Китая". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что у Казахстана нет никаких сомнений по этому поводу.



В этом году Казахстан примет председательство в ШОС. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай с самого начала оказывал большую поддержку ШОС.





"Эта организация начала свою деятельность в Шанхае в 1996 году. Будучи тогда министром иностранных дел Казахстана, я принимал участие в церемонии ее запуска. И я горд тем, что с самого начала был вовлечен в деятельность Шанхайской организации сотрудничества". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Казахстан как будущий председатель и принимающая страна саммита этой организации сделает все возможное для того, чтобы увеличить потенциал ШОС. Эта организация, по его словам, пользуется широкой известностью и влиянием в современном мире.

Ранее президент в интервью отметил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана.