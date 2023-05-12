Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Президент Казахстана высказался об идее независимости Тайваня

Президент Казахстана высказался об идее независимости Тайваня Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил свою позицию по вопросу Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста китайского телеканала CCTV, Касым-Жомарт Токаев сказал, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая".

"Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань – это часть Китая". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что у Казахстана нет никаких сомнений по этому поводу.

В этом году Казахстан примет председательство в ШОС. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай с самого начала оказывал большую поддержку ШОС.


"Эта организация начала свою деятельность в Шанхае в 1996 году. Будучи тогда министром иностранных дел Казахстана, я принимал участие в церемонии ее запуска. И я горд тем, что с самого начала был вовлечен в деятельность Шанхайской организации сотрудничества". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Казахстан как будущий председатель и принимающая страна саммита этой организации сделает все возможное для того, чтобы увеличить потенциал ШОС. Эта организация, по его словам, пользуется широкой известностью и влиянием в современном мире.

Ранее президент в интервью отметил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана.

Читайте также

Токаев об обеспокоенности сближением Средней Азии и Китая: Наши намерения открытые

Токаев: Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана

Стало известно, кто будет отвечать за развитие туризма Алматы

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай Тайвань
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления