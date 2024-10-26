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Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе

Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 21:35 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан 26 октября пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов.

"Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4. Финал состоится 27 октября. Противостоять нашему борцу будет Махди Морафа (Иран)", – говорится в сообщении.

В НОК добавили, что в финальном блоке также выступит Алан Оралбек (до 57 килограммов). Он поборется за бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей. 

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