Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан 26 октября пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов.
"Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4. Финал состоится 27 октября. Противостоять нашему борцу будет Махди Морафа (Иран)", – говорится в сообщении.
В НОК добавили, что в финальном блоке также выступит Алан Оралбек (до 57 килограммов). Он поборется за бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript