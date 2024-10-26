Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан 26 октября пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов.

"Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4. Финал состоится 27 октября. Противостоять нашему борцу будет Махди Морафа (Иран)", – говорится в сообщении.

В НОК добавили, что в финальном блоке также выступит Алан Оралбек (до 57 килограммов). Он поборется за бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей.

