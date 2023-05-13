В Австралии предлагают отстреливать кенгуру, чтобы спасти их от голодной смерти

Популяция кенгуру растет так быстро, что ей угрожает мучительная смерть от голода. Некоторые австралийские чиновники предлагают выход –отстреливать животных, сообщает Zakon.kz.

По словам эколога Кэтрин Моусби, если "демографический бум" не остановить, животные начнут умирать от голода, передает Channel News Asia.

Как сообщает издание, популяция кенгуру на континенте меняется скачкообразно. Быстрый рост количества животных сменяется таким же стремительным вымиранием, отмечают журналисты. В Ассоциации индустрии кенгуру Австралии прогнозируют многократное увеличение числа сумчатых в ближайшие годы.

Директор Ассоциации Деннис Кинг предположил, что сейчас страна находится на пороге очередного кенгуриного бума: после засухи в начале 2000-х популяция сократилась до 30 млн, по состоянию на 2017 год в Австралии обитало около 45 млн кенгуру. Но изменение климата в последние годы создало идеальные условия для увеличения численности этих животных, и в ближайшее время популяция может увеличиться до 60 млн.

Ранее в Португалии самая старая в истории собака отпраздновала очередной день рождения.

