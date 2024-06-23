В Австралии туристам предлагают необычные вакансии
Среди "странных" вакансий для туристов – звездочет, "охотник" за трюфелями, кочегар для местной сауны. Они размещены на сайте островного штата.
Путешественники также могут отправиться в старейший приют Австралии, чтобы понаблюдать за паранормальными явлениями с помощью "новейшего оборудования для охоты за привидениями". Это предложение рассчитано лишь на один рабочий день.
Исследователь паранормальных явлений, фото: discovertasmania
В другой вакансии предлагается выгуливать вомбатов, чтобы поддерживать их физическое и психологическое здоровье.
Выгульщик вомбатов, фото: discovertasmania
Собиратель трюфелей, фото: discovertasmania
Звездочет, фото: discovertasmania
Кочегар местной сауны, фото: discovertasmania
Еще можно стать кочегаром в местной сауне или сортировать свежие устрицы. Пробовать их разрешается исключительно для "контроля качества".
Претендовать на необычную подработку могут лишь совершеннолетние лица, которые сейчас проживают в Австралии. Инициатива запущена Управлением по туризму Тасмании.
В Таиланде сняли на видео работу сборщиков дуриана.