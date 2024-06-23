В Австралии туристам предлагают необычные вакансии

Австралийский островной штат Тасмания предлагает туристам необычную временную работу в межсезонье, сообщает Zakon.kz.

Среди "странных" вакансий для туристов – звездочет, "охотник" за трюфелями, кочегар для местной сауны. Они размещены на сайте островного штата.

Путешественники также могут отправиться в старейший приют Австралии, чтобы понаблюдать за паранормальными явлениями с помощью "новейшего оборудования для охоты за привидениями". Это предложение рассчитано лишь на один рабочий день.

Исследователь паранормальных явлений, фото: discovertasmania

В другой вакансии предлагается выгуливать вомбатов, чтобы поддерживать их физическое и психологическое здоровье.

Выгульщик вомбатов, фото: discovertasmania

Собиратель трюфелей, фото: discovertasmania

Звездочет, фото: discovertasmania

Кочегар местной сауны, фото: discovertasmania

Еще можно стать кочегаром в местной сауне или сортировать свежие устрицы. Пробовать их разрешается исключительно для "контроля качества".

Претендовать на необычную подработку могут лишь совершеннолетние лица, которые сейчас проживают в Австралии. Инициатива запущена Управлением по туризму Тасмании.

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