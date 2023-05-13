Родные просторы: блогер снял на видео казахстанские степи со скачущими в маках лошадьми
Фото: скриншот с видео
Красоту казахских степей показал на видео блогер Адилет Рахметолла. Его видео снова восхитило Казнет. На кадрах цветение маков и лошади бегущие по бескрайней степи, сообщает Zakon.kz
Потрясающий видеоряд и музыка заставляет пересматривать кадры еще и еще раз.
Блогер и видеограф Адилет Рахметолла часто снимает на видео красивые виды Казахстана. Ранее мы писали, что он заснял на видео редкого хищника на территории Аксу-Жабаглинского национального парка.
В прошлом году он снял самый высокий водопад Казахстана Бурхан Булак, озеро Караколь и др.
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