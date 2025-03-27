Чарующее видео весенней степи Мангистау поразило казахстанцев

Казахстанский блогер Абай Жанысбаев разместил в своем Instagram видео цветущей мангистауской степи. Ее живописные пейзажи привлекли внимание пользователей и вызвали восхищение красотой природы региона, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, Абай Жанысбаев поделился, что снимал видео 25 марта.

На видео запечатлены живописные виды урочища Кок-Кала (Көкала). На кадрах видно, что в степи зазеленела трава, придавая пейзажу яркие весенние оттенки.

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К слову, урочище Кок-Кала – небольшое ущелье с причудливыми яркими скалами, где смешаны разноцветные слои известняка, глины и древних отложений.

Ученые определили, что эта земная порода относится к юрскому периоду. Само название Кок-Кала переводится как "Голубая крепость" или "Голубая гора".

Ущелье расположено в 90 км на северо-востоке от Актау, но путь к нему составляет почти 200 км. Совсем скоро в степи зацветут степные тюльпаны.

Ранее казахстанцам, любящим путешествия, сообщили хорошую новость.