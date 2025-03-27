#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Общество

Чарующее видео весенней степи Мангистау поразило казахстанцев

Горы, прогулка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 07:40 Фото: lada.kz
Казахстанский блогер Абай Жанысбаев разместил в своем Instagram видео цветущей мангистауской степи. Ее живописные пейзажи привлекли внимание пользователей и вызвали восхищение красотой природы региона, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, Абай Жанысбаев поделился, что снимал видео 25 марта.

На видео запечатлены живописные виды урочища Кок-Кала (Көкала). На кадрах видно, что в степи зазеленела трава, придавая пейзажу яркие весенние оттенки.

К слову, урочище Кок-Кала – небольшое ущелье с причудливыми яркими скалами, где смешаны разноцветные слои известняка, глины и древних отложений.

Ученые определили, что эта земная порода относится к юрскому периоду. Само название Кок-Кала переводится как "Голубая крепость" или "Голубая гора".

Ущелье расположено в 90 км на северо-востоке от Актау, но путь к нему составляет почти 200 км. Совсем скоро в степи зацветут степные тюльпаны.

Ранее казахстанцам, любящим путешествия, сообщили хорошую новость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трудовых мигрантов из каких стран больше всего приезжает в Казахстан
Общество
09:19, Сегодня
Трудовых мигрантов из каких стран больше всего приезжает в Казахстан
Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы
Общество
06:40, Сегодня
Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы
Госслужащие получали командировочные сверх нормы в Костанайской области
Общество
06:18, Сегодня
Госслужащие получали командировочные сверх нормы в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: