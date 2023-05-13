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С кем сыграет Елена Рыбакина в третьем круге "Мастерса" в Риме

С кем сыграет Елена Рыбакина в третьем круге "Мастерса" в Риме Фото: Instagram.com/lenarybakina_kz/
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы во втором круге турнира в Риме над итальянкой Жасмин Паолини вышла в третий круг. И здесь ей предстоит встреча с российской теннисисткой Анной Калинской, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz, у Рыбакиной появился шанс взять реванш у российской теннисистки которая победила ее на "Мастерсе" в Мадриде.

На старте турнира Калинская победила украинскую теннисистку Даяна Ястремскую (158-е место) — 6:4, 6:2, а затем обыграла бельгийку Элизе Мертенс (26-е место) — 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим что призовой фонд в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро и получит 1000 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл у американца на турнире "Мастерс" в Риме.

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