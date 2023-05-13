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Байден сделал заявление по уничтожению химоружия

Байден дал обещания по уничтожению химоружия Фото: Instagram/joebiden
Американский лидер Джо Байден заявил что к осени текущего года в США готовы завершить уничтожение собственных запасов химического оружия сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, Байден отметил, что Вашингтон планирует и дальше поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению производства, накопления и применения химического оружия во всем мире. 

Он призвал все прочие государства присоединиться к США, чтобы отстаивать правду и привлечь к ответственности всех, кто нарушил этот договор.

Лидер США подчеркнул, что применение химического оружия строго запрещено, и Вашингтон не оставит борьбу с безнаказанностью в этой сфере.

США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

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