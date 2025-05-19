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Мир

Джо Байден сделал заявление после известия о выявленном у него раке

Бывший президент США Джо Байден, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:20 Фото: X/Joe Biden
Бывший президент США Джо Байден появился в интернет-пространстве после новостей о выявленном у него раке, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в X он выложил совместное с женой и кошкой фото, подписав:

"Рак затрагивает всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего мы оказываемся в трудных ситуациях. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете нас своей любовью".

Фото: X/Joe Biden

Ночью 19 мая 2025 года стало известно, что у Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты. Он уже распространился на кости. После этой страшной вести нынешний президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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