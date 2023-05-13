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Диетолог рассказала, как бороться с утренними отеками лица

женщина Фото: freepik
Ирина Бережная, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог, дала советы по борьбе с утренней отечностью лица, сообщает Zakon.kz.

Если отечность является хронической, необходимо обратиться к врачу. Однако, если отеки возникают редко, то можно попробовать скорректировать рацион и режим питания, пишет портал ferra.ru.

По словам Бережной, утренние отеки могут быть вызваны употреблением соленой рыбы или солений поздним вечером, а также несоблюдением режима питья. Также острые, жирные блюда и алкоголь могут привести к отекам на лице.

Для вывода излишков соли и алкоголя из организма рекомендуется пить достаточное количество негазированной воды. Плавание и прогулки на свежем воздухе также могут помочь. Чтобы снять отеки на лице, можно попробовать чередовать теплые и холодные компрессы.

Например, если человек съел большое количество соленой рыбы, но не выпил достаточно жидкости, на следующий день у него могут возникнуть отеки на лице и повышенное артериальное давление. Однако, если это у вас не хроническое, организм должен справиться с этим довольно быстро.

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