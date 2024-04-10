Эксперт рассказала, чем полезен и вреден шоколад

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о пользе и вреде шоколада, сообщает Zakon.kz.

По словам диетолога, шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать и безусловно вредным. Он содержит различные антиоксиданты, а также приятные компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. При этом это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.



"Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 г", – сказала она в разговоре с "Радио 1".

Бережная рекомендовала не использовать различные заменители шоколада, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.

Врач подчеркнула, что чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьезный удар по поджелудочной железе. Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, поэтому вскоре человек снова хочет есть.

По словам врача, альтернативой шоколаду может стать индейка, приготовленная на пару, – серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада.

Ранее сообщалось, что повышение цен на шоколад и косметику ожидается из-за нового закона Европейского союза.