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Законодательство РК

Сильный шторм может разрушить крупнейшее поселение мигрантов в Бангладеш

Бангладеш, беженцы, циклон Фото: pixabay
Шторм "Мокко" угрожает уничтожить крупный лагерь беженцев в котором проживает около 1 млн. человек. Ожидается, что циклон вызовет сильные ветры, наводнения и оползни, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологического департамента Индии, ​​шторм Мокко находится примерно в 1000 км к юго-западу от Кокс-Базара и в 930 км к юго-западу от Ситтве в Мьянме, пишет Sky News.

Метеорологи предсказывают, что шторм должен затронуть юго-восточный пограничные районы Бангладеш. На пути циклона окажется окраина города Кокс-Базар, где проживает миллион беженцев рохинджа.

Власти страны уже начали эвакуацию людей. Собранно около 600 укрытий.

Сильные ливни также, ожидаются над Андаманскими и Никобарскими островами и в отдаленных районах юго-востока Индии.

Ранее, сообщалось, что МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из республики и Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства

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