Крупный град и сильный шторм обрушились на Париж

По информации иностранных СМИ, улицы быстро покрылись слоем льда, а сильные дожди вызвали локальные подтопления, в том числе на станциях метро. Скорость ветра достигала 90 км/ч, а температура упала с 27°C до 15°C всего за 15 минут.

В социальных сетях очевидцы публикуют видео, на котором виден масштаб шторма.

From 29 degress in Paris in the last few days and suddenly like this at 4pm. #hailmary #paris #Rain #hail #france #WeatherUpdate pic.twitter.com/6prLndWqVr